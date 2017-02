Napoli, 7 feb. (askanews) - Tra le attività illecite che il clan dei Casalesi esercitava - nell'ambito di un articolato sistema camorristico nell'Agro Aversano - spicca quella della gestione diretta di una piattaforma di poker on line. E' quanto si evince da una nota del procuratore aggiunto di Napoli, Giuseppe Borrelli, in merito al blitz contro i casalesi scattato questa mattina con l'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per 46 persone nelle province di Napoli, Caserta, Viterbo, Benevento, Parma e Catanzaro. L'indagine, condotta tra l'agosto 2014 e il dicembre 2016 ha consentito di ricostruire l'articolazione di associazione camorristica esercitata dalla fazione Schiavone - Venosa del famigerato clan (il cui reggente pro tempore era Raffaele Venosa, divenuto collaboratore di giustizia dopo l'arresto nel maggio 2015). Oltre ad esercitare estorsioni nei confronti dei commercianti, il clan era uso imporre l'installazione di slot machine distribuite dalla società scelta ad hoc. Veniva, inoltre, gestita direttamente da Mary Venosa, figlia del reggente, il profilo di amministratore di una piattaforma di poker on line denominata DBG Poker. Ad affiancarla era Giuseppe Verrone, uomo di fiducia del capo clan e, all'epoca dei fatti, fidanzato. (segue)