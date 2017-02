Napoli, 7 feb. (askanews) - Il clan aveva messo su anche una bisca in un bar di Casapesenna. Aveva reinvestito parte dei guadagni illeciti nell'apertura di un bar a San Cipriano d'Aversa intestandolo a un prestanome incensurato. Controllava le piazze di spaccio del territorio, in particolare quelle di amnesia e marijuana, garantendo in cambio - e in regime di monopolio - la protezione. Dei 46 indagati, a 41 è stata notificata ordinanza di custodia cautelare in carcere, ad uno quella ai domiciliari. Per Mary Venosa, di solo 25 anni, è stata eseguita misura cautelare del divieto di dimora in Campania. I reati - tutti aggravati dal metodo mafioso e commessi per agevolare il clan dei Casalesi - sono quelli di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ricettazione, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, intestazione fittizia dei beni, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi.