Napoli, 21 gen. (askanews) - Resta in terapia intensiva, ma risponde bene alle cure il piccolo di 4 anni di Cava de' Tirreni (Salerno), ricoverato da ieri presso l'ospedale Cotugno di Napoli perché colpito da meningite di tipo meningococcica. Come da prassi, sono stati adottati tutti i protocolli previsti in casi simili e attivata la profilassi per le persone che sono state in contatto con il bambino, soprattutto gli scolari dell'istituto Epitaffio, frequentato dal bimbo.

La scuola dell'infanzia è stata oggetto di pulizia straordinaria e di areazione dei locali, approfittando anche della pausa del fine settimana, così come disposto dal sindaco di Cava, Vincenzo Servalli.

(segue)