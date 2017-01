Napoli, 12 gen. (askanews) - "Diversamente da quanto in genere si afferma, l'istituto bancario più antico del mondo è nel Sud, a Napoli. È il Banco di Napoli. Diffidate dalle imitazioni". A ricordarlo è Francesco Guido, (direttore generale del Banco di Napoli e direttore regionale di Intesa Sanpaolo) nel corso della presentazione del nuovo Hub per Open Innovation, frutto dell'intesa tra lo stesso Banco di Napoli e l'Università Federico II. Effettivamente, l'attuale Banco di Napoli (seppur con un nome diverso, ma la ragione sociale è quella) è stato fondato nel 1463. Quindi nove anni prima del Monte dei Paschi di Siena che, pure, è universalmente riconosciuto come primo istituto bancario al mondo. Guido fa poi un parallelo con L'Ateneo Federiciano, prima università statale italiana (istituita dall'imperatore Federico II di Svevia nel 1224) che molto spesso viene considerato il secondo, pur vantando il primato perché, appunto, statale e non privato. Di qui l'invito a diffidare dalle imitazioni"