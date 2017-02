Bagnoli, De Vincenti-de Magistris: vicini ad accordo storico

Napoli, 6 feb. (askanews) - Sulla decennale vicenda della bonifica e della riqualificazione di Bagnoli, nell'ex area Italsider, è molto vicino un accordo definito "storico". Pur rimanendo sostanzialmente distanti sulla questione della cabina di regia, il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogliorno Claudio De Vincenti e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si dicono ottimisti sulla conclusione positiva di un'intesa. Incontrando i giornalisti in Prefettura a Napoli dopo un vertice durato alcune ore, il rappresentante del governo e il primo cittadino partenopeo confermano che le posizioni si sono sostanzialmente ravvicinate auspicando a breve lo sblocco della situazione.

Sia per De Vincenti che per de Magistris l'80 per cento delle questioni sono risolte, resta un 20 per cento sul quale ragionare.

(Segue)