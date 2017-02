Bagnoli, De Vincenti: avviata messa in sicurezza della colmata

Napoli, 6 feb. (askanews) - A Bagnoli proseguono i lavori che porterannno alla riqualificazione dell'area ex Italsider. Ad assicurarlo il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, incontrando i giornalisti a Napoli dopo un incontro in Prefettura con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con le rispettive delegazioni. Al tavolo anche il commissario straordinario Salvo Nastasi, alla guida della cabina di regia.

"La messa in sicurezza della colmata in preparazione della sua rimozione completa e la caratterizzazione dei suoli sono state già avviate - ha detto De Vincenti - Sono terminati i lavori sull'arenile Nord e sono in corso attività finalizzate alla bonifica. È partita la caratterizzazione dei suoli non sottoposti a sequestro e appena avremo l'ok del tribunale partiremo anche con l'area attualmente sequestrata. Dopo la caratterizzazione ci saranno le bonifiche. È cominciata anche al rimozione dell'eternit", ha aggiunto il ministro. "Aspettiamo la decisione del tribunale - ha concluso - e per il quale abbiamo massimo rispetto. Siamo fiduciosi. L'accesso alle zone ancora sottoposte a sequestro è fondamentale per pote procedere nei lavori".