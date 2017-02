Napoli, 28 feb. (askanews) - Bagnoli resta un tema divisivo nel rapporto, già non facile, tra il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il presidente della Campania Vincenzo De Luca. A margine del convegno sull'industria 4.0, in corso nel polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio per il centenario dell'Unione Industriali, il primo cittadino torna sulla questione Bagnoli (su cui ieri De Luca è stato chiaro e, implicitamente, ha richiamato l'amministrazione comunale ad essere più veloce) e chiede che "Governo nazionale, Citta' di Napoli e Governo regionale firmino entro l'estate, prima che si vada a votare, l'accordo per le bonifiche e la rigenerazione urbana complessiva". Una firma per la quale, aggiunge de Magistris, resta da "convincere qualcuno, meno lontano del governo che sta più vicino nella nostra città (la Regione, ndr) che deve capire che la cooperazione istituzionale è fondamentale". Pronta e secca la replica del governatore che, interpellato dai cronisti, replica: "L'accordo? Ma è già stato firmato. È quello dell'aprile 2016. Stiamo dicendo le stesse cose".