Napoli, 27 feb. (askanews) - "Su Bagnoli bisogna impegnarsi al massimo per evitare che si perdano risorse europee". Non è solo un monito quello rivolto oggi dal presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa di presentazione di Corporea, il primo museo interattivo a livello europeo sulla conoscenza del corpo umano che sarà inaugurato sabato prossimo a Città della Scienza. Il grandissimo spazio, non solo espositivo, caratterizza ampi spazi appena al di là della strada che costeggia il lungomare di Bagnoli, quella striscia di terra su cui da decenni si combattono battaglie a vari livelli, giudiziari e politici, per la bonifica die suoli dell'ex Italsider e il rilancio dell'area. "Per quanto riguarda Bagnoli stiamo agendo su più fronti" sottolinea De Luca ricordando che "resta il nodo della rendicontazione delle risorse europee impiegate" pena il rischio di dover restituire "risorse preziose". Ma il tema Bagnoli è anche un modo implicito per il governatore di puntare il dito contro il Comune di Napoli. De Luca non cita quella che per mesi è stata "controparte" del governo rispetto all'accordo con Invitalia e al commissariamento con Salvo Nastasi. Non fa neanche il nome del sindaco de Magistris che per mesi ha rifiutato di sedere nella cabina di regia. Posizione ammorbiditasi recentemente. Mette, però, i puntini sulle "I". "Bisogna ricordare che è merito della Regione se il governo ha stanziato 270 milioni di euro per la bonifica. Un impegno non dovuto che nasce da precise scelte politiche. Da parte nostra c'è un investimento di 18,5 milioni di euro. Su Bagnoli ci sono interventi che stanno andando avanti e altre soluzioni i cui tempi vanno accelerati". "Non tutto cade dal cielo" aggiunge De Luca che coglie l'occasione per ricordare che "anche per la presenza di Apple la Regione ha garantito circa 6 milioni per le borse di studio a favore di chi sta facendo corsi.