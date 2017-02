Napoli, 2 feb. (askanews) - A Napoli è stato denunciato per lesioni gravi e omesso soccorso il 67enne conducente di una Bmw che, questa mattina alle 9.30, ha investito due manifestanti e provocato la morte di un terzo ex Lsu del comparto scuola che erano in presidio in via Ponte dei Francesi, nei pressi dell'ufficio scolastico regionale. Secondo la versione di alcuni manifestanti, l'auto sarebbe piombata sulla folla dopo aver forzato il blocco, mentre l'uomo ha raccontato che sono stati i lavoratori addetti alla pulizia negli istituti scolastici, a finire contro il cofano della sua berlina. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia dopo alcune ore dai fatti. Intanto la magistratura ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo di Pozzuoli deceduto per infarto mentre veniva trasportato, in ambulanza, presso il vicino ospedale Loreto Mare, dopo un malore. Ricoverati presso due nosocomi cittadini differenti, il cugino della vittima, che ha riportato una frattura a un piede, e una donna con politrauma, con una prognosi non ancora sciolta dai sanitari.