Napoli, 2 feb. (askanews) - "Terribile tragedia. Cordoglio per la morte del lavoratore e per il ferimento di due manifestanti. Siamo vicini alle loro famiglie, solidarietà a chi pacificamente chiede lavoro". Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato quanto avvenuto questa mattina a Napoli nei pressi della sede del Miur dove si stava svolgendo un presidio autorizzato di ex Lsu del comparto scuola.