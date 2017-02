Napoli, 2 feb. (askanews) - Sgomento e rabbia: questi i sentimenti espressi, in una nota, dai responsabili cittadini di Cgil e Filcams Napoli, Walter Schiavella e Giovanni Nughes, dopo la tragedia avvenuta questa mattina davanti alla sede del Miur. "La morte del lavoratore stroncato da un infarto per aver tentato di rincorrere il pirata della strada che aveva travolto due manifestanti - hanno sottolineano Schiavella e Nughes - ci lascia senza parole. Le forze dell'ordine facciano immediatamente chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto e individuino il responsabile e i motivi di questo folle gesto". "Davanti al Miur - hanno aggiunto - era in corso una manifestazione dei lavoratori addetti alle pulizie scolastiche che sollecitavano la partenza del piano di investimenti e di attività annunciato per l'inizio del 2017, ma ancora fermo al palo. Risorse che consentirebbero di dare respiro a lavoratori che, da mesi, di dibattono tra cassa integrazione e disagi occupazionali di ogni tipo. Nessuno adesso strumentalizzi questa tragedia", hanno concluso.