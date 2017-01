Napoli, 25 gen. (askanews) - Oltre 400 presunti episodi di assenteismo sono stati accertati dai carabinieri di Nola durante indagini coordinate dalla locale Procura. Anche in questo caso (ieri è accaduto a Giugliano in Campania) i protagonisti sono 63 dipendenti del Comune, circa un terzo dell'intero organico. I video registrati da telecamere investigative li riprendono mentre strisciano fino a 5 cartellini di colleghi assenti.

E' stata inoltre documentata una perfetta organizzazione strutturata in turni per andare a strisciare. Oggi i militari stanno notificando un avviso di conclusione indagini emesso dalla Procura di Nola a carico dei 63 dipendenti, ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni o certificazioni.

In contemporanea alle registrazioni i militari hanno pedinato e osservato a distanza gli indagati: questi risultavano al lavoro ma in realtà si stavano occupando di fare la spesa, portare a passeggio il cane, intrattenersi lungamente al bar con amici invece di portare in riparazione computer dell'Ente.