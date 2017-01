Napoli, 24 gen. (askanews) - Ben 18, dei 50 dipendenti indagati del Comune di Giugliano in Campania, sono stati sospesi dall'esercizio del pubblico ufficio su diposizione del Gip di Napoli Nord. Ai lavoratori - che dovranno rispondere del reato di truffa aggravata e di falsa attestazione o certificazione in concorso - il provvedimento è stato notificato dai carabinieri. La scoperta degli assenteisti è stata resa possibile dai filmati registrati da apposite telecamere che hanno documentato i sistemi con i quali i dipendenti dell'amministrazione comunale riuscivano a coprire le reciproche assenze dal posto di lavoro grazie all'uso di badge da parte di colleghi compiacenti. Dei 50 indagati, in particolare, 44 attestavano o facevano attestare falsamente la loro presenza usando indebitamente il badge e inducendo in errore l'ente nel calcolo delle remunerazioni. Altri 6, responsabili di servizi di vari uffici del Comune, hanno omesso di denunciare all'autorità giudiziaria le condotte truffaldine del personale e sono indagati per omessa denuncia.