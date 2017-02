Napoli, 23 feb. (askanews) - "È la fine di un incubo, una vicenda che ho affrontato con dolore, ma con la convinzione che la giustizia mi avrebbe dato ragione, come è accaduto". Questa la reazione a caldo di Stefano Graziano, consigliere campano del Pd ed ex presidente regionale del partito (incarico da cui si sospese subito dopo le gravi accuse nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere) dopo l'archiviazione definitiva dall'accusa di corruzione elettorale. Finito l'incubo, Graziano mette l'accento sul ruolo dei media in vicende complesse e delicate come quella che lo ha coinvolto. "Voglio esprimere la mia gratitudine ai magistrati per la celerità con cui è intervenuto il provvedimento definitivo che esclude in maniera netta il mio coinvolgimento nella vicenda oggetto di indagine" dichiara Graziano, invitando il mondo della stampa a una riflessione: "Spero che la vicenda che mi ha visto coinvolto costituisca un elemento di riflessione per i media, affinché possano valutare con attenzione l'impatto che fatti del genere possono avere sulla reputazione di chi viene coinvolto, soprattutto se, come me, risulta assolutamente innocente".