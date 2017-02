Napoli, 23 feb. (askanews) - "Con la decisione assunta oggi dal Gip della Procura di Santa Maria Capua Vetere è stata archiviata ogni accusa nei confronti di Stefano Graziano. A titolo personale, e a nome della segreteria regionale, esprimo soddisfazione per la definitiva chiusura di una vicenda che ha fatto soffrire Stefano e tutta la nostra comunità, anche in virtù di una campagna denigratoria che ha colpito Graziano e, indirettamente, il partito". Così il segretario regionale del Pd Campania, Assunta Tartaglione, commenta l'archiviazione definitiva del collega di partito e consigliere regionale. "Come lo stesso Graziano e il capogruppo in Consiglio, Mario Casillo, Tartaglione chiede a quanti hanno lanciato accuse, dopo l'exploit della notizia, di fare le proprie scuse". "Con la stessa tempestività con cui sono intervenuti un attimo dopo la notizia dell'avviso di garanzia - aggiunge - ci aspettiamo le scuse da parte di chi si è sostituito ai magistrati, portando avanti processi sommari. In vicende così delicate, dovrebbe prevalere innanzitutto il rispetto per le persone. Il giustizialismo non fa bene a nessuno. Occorre rispettare il lavoro dei magistrati e i tempi della giustizia e imparare che un avviso di garanzia non equivale a una condanna". Tartaglione, tuttora segretario regionale che con Graziano ha condiviso le fatiche della campagna elettorale 2015 (che ha portato a Santa Lucia Vincenzo De Luca), rinnova stima e vicinanza a Graziano "sulla cui onestà e correttezza non ho mai avuto dubbi, e ringrazio la magistratura per la celerità con la quale ha portato a termine l'indagine".