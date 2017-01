Roma, 17 gen. (askanews) - "L'operazione dell'Arma dei Carabinieri contro il clan Elia e quella della Polizia di Stato contro il clan Amato Pagano, coordinate dalla Dda di Napoli sono un importante risultato della determinazione e dell'efficacia investigativa della Procura partenopea. Sono state disarticolate due pericolose famiglie criminali che gestivano il traffico della droga nella zona nord e lo spaccio nel centro della città". Lo afferna la presidente dlal commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi.

"Va tenuta alta la vigilanza e la risposta delle istituzioni - aggiunge Bindi - di fronte all'aggressività della camorra che usa i bambini e le donne per la distribuzione della droga e arruola adolescenti pronti a sparare per intimidire chi si ribella al controllo del clan. Ha ragione il Procuratore Colangelo quando sottolinea l'urgenza di spezzare il 'circolo vizioso' dell'illegalità in cui crescono troppi minori per i quali diventa normale, se non addirittura un vanto, distribuire droga e usare le pistole".