Napoli, 27 gen. (askanews) - Tra Napoli e provincia aumentano i delitti, passati da 134.605 a 136.393. Nel periodo tra il primo luglio 2015 e il 30 giugno 2016 sono cresciuti "in modo significativo" gli omicidi volontari: 77 rispetto ai 44 dello stesso periodo dell'anno precedente. Di questi 38 sono legati alla criminalità organizzata. I tentati omicidi sono passati da 83 a 103 e le rapine, da 6.056 a 6.342, "in particolare quelle consumate nella pubblica via". I dati sono stati anticipati dal presidente della Corte di Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, incontrando i giornalisti alla vigilia della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario, in programma domani a Castel Capuano. Risultano diminuite, invece, le violenze sessuali passate da 170 a 149 e gli episodi di usura: 25 rispetto a 40. Per quanto riguarda i sequestri di beni, dalla sola procura di Napoli sono stati eseguiti provvedimenti per un valore complessivo di un miliardo di euro e sono sequestrati 1.657,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Emesse complessivamente, inoltre, 146 ordinanze di misure cautelari nei confronti di 1.418 indagati e si è proceduto alla cattura di 52 latitanti, molti dei quali esponenti apicali di organizzazioni camorristiche.