Napoli, 27 gen. (askanews) - La Corte d'Appello di Napoli risulta, anche quest'anno, il distretto giudiziario con il maggior numero di procedimenti penali definiti (13.376, di cui 102 processi di assise a fronte dei 65 di Roma) e al secondo posto, dietro la Capitale, per i procedimenti civili (17.408, di cui 9.664 della sezione Lavoro, riducendo la pendenza di oltre il 13%). I dati sul periodo che va dal primo luglio 2015 al 30 giugno 2016, sono stati anticipati alla stampa alla vigilia della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si svolgerà domani a Castel Capuano. Per quanto riguarda la situazione complessiva del distretto, per il settore civile, si rileva una riduzione delle pendenze sia per la Corte di Appello, che è passata nell'ultimo anno da 57.568 a 53.215 processi pendenti, pari al 7,6% in meno, sia per il complesso dei tribunali del distretto, passati da 232.285 a 220.079 processi pendenti, pari al 5,25% in meno. Tutti i tribunali hanno registrato "un trend positivo", fatta eccezione per il tribunale di Napoli Nord che, pur avendo definito 16.243 procedimenti, a causa di una sopravvenienza di 22.154 nuovi processi, ha aumentato la pendenza passando da 13.945 a 19.856. (segue)