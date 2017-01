Napoli, 28 gen. (askanews) - A Napoli protesta del personale amministrativo del distretto giudiziario durante la cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario a Castel Capuano. Esponendo un cartello con una croce nera e la scritta "la giustizia è morta", i cancellieri si sono posizionati di spalle al palco quando ha preso la parola Francesco Cascini, capo del dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità del ministero della Giustizia.

Gli amministrativi, in servizio presso i vari uffici della Corte d'Appello di Napoli, hanno rivendicato la propria professionalità e anzianità nel settore lamentando i disagi provocati dalla "mobilità selvaggia" dopo l'arrivo di personale da altri ambiti.

Molte le sedie vuote nel salone dei Busti: "La nostra professionalità è stata svenduta - denunciano - ci ritroviamo a lavorare con gente non qualificata. Diciamo 'no' ai tagli alle risorse per la riqualificazione del personale nelle cancellerie e al bando di selezione previsto dal ministero, assolutamente iniquo nei confronti di chi lavora da venti anni", hanno concluso.