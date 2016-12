Napoli, 29 dic. (askanews) - Un forno abusivo utilizzato per la panificazione: è stato scoperto anche questo nel corso di un servizio ad "alto impatto" realizzato dai carabinieri a Casavatore e Casandrino, in provincia di Napoli.

Il forno illegale, già sequestrato in passato, era in via Don D'Angelo, a Casandrino: erano stati rimossi i sigilli ed era ripresa l'attività di panificazione, abusiva. La struttura è stata sottoposta nuovamente a sequestro e sono stati recuperati 85 chilogrammi di farina e attrezzature varie.

I militari hanno anche arrestato, su ordine di carcerazione emesso dalla procura di Roma, il 46enne Franco Palumbo già noto alle forze dell'ordine che dovrà scontare, ai domiciliari, un residuo pena di due anni, tre mesi e otto giorni per un furto aggravato commesso a Roma nel 2014.