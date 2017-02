Alimentazione, apre domani a Napoli Accademia Medeaterranea

Napoli, 7 feb. (askanews) - Apre domani alle 18, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, l'Accademia Medeaterranea, polo didattico di riferimento per lo studio della cultura e delle scienze enogastronomiche in linea con i dettami della Dieta Mediterranea. I contenuti saranno illustrati, in collegamento Skype, dal professor Antonio Giordano, presidente della Sbarro Health Research Organization di Philadelphia.

I dettagli operativi saranno invece forniti dal responsabile delle Relazioni esterne dell'Istituto di ricerca statunitense, Giancarlo Arra, che parteciperà all'evento alla Mostra d'Oltremare. Subito dopo l'inaugurazione, il presidente dell'Accademia Medeaterranea, Massimiliano Quintiliani, e il professor Giordano, firmeranno un accordo quadro di cooperazione e comunicazione scientifica pluriennale. Saranno presenti il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il presidente della Mostra d'Oltremare, Donatella Chiodo e il consigliere delegato, Giuseppe Oliviero. Seguiranno show cooking degli chef stellati Gianluca D'Agostino di Veritas e Giovanni De Vivo del Mosaico dell'hotel Terme Manzi di Ischia che proporranno piatti dedicati alla dieta mediterranea come una millefoglie di mozzarella di bufala, alici, torzelle e granella di nocciola; una braciola di manzo crudo con ragù napoletano. Degustazioni saranno poi dedicate al finger food, alla pasticceria napoletana, al cioccolato.