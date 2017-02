Agguato nel Napoletano: due persone in codice rosso in ospedale

Napoli, 3 feb. (askanews) - Due persone, non ancora identificate, sono state raggiunte da diversi colpi d'arma da fuoco a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L'agguato in strada, in via San Vito. Entrambi sono stati trasportati, in codice rosso, presso l'ospedale San Giuliano di Giugliano. A sparare, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Compagnia che stanno indagando, due persone in sella a uno scooter che ha poi immediatamente guadagnato la fuga.