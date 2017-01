Accertamenti dei carabinieri in provincia di Caserta

Roma, 15 gen. (askanews) - Hanno aggredito e picchiato con calci e pugni il loro ex datore di lavoro. Per questo due nigeriani sono stati arrestati. I fatti sono avvenuti a Frignano, in provincia di Caserta. I carabinieri della stazione hanno svolto accertamenti e proceduto alla cattura dei due immigrati.

Secondo quanto riferito in una nota il reato contestato è quello di rapina. Gli indagati sono Nosa Eddy, del 1980, e Adebayo Friday, del 1972. La vittima dell'aggressione è un agricoltore di 37 anni di San Marcellino, un paese vicino.

I militari hanno verificato che i due nigeriani avevano lavorato nel fondo agricolo della vittima, ed hanno cercato di rapinarlo per ottenere un ulteriore ingiusto profitto rispetto al compenso già loro corrisposto nei giorni scorsi. Gli arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.