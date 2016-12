Milano, 27 dic. (askanews) - "Aeffetto Domino" il nuovo film di Fabio Massa è stato ufficialmente selezionato per la 21esima edizione del Festival Internazionale del cinema Capri Hollywoood. La pellicola sarà proiettata il 28 dicembre alle 19 al cinema "Centro Congressi" di Capri. Per l'occasione, saranno presenti parte del cast tecnico e attoriale: il co-produttore Nicola D'Auria, l'attrice Cristina Donadio, reduce dal successo di Gomorra con il personaggio di Scianal, e il regista/attore Fabio Massa. "Aeffetto domino -a ha detto Massa - è un lavoro a cui sono molto legato. Rappresenta il mio secondo lungometraggio da regista e dodicesimo da attore. Da autore è probabilmente quello che ritrae di più il mio modo di esprimermi in immagine. Dopo tanti corti apprezzati in tutto il mondo sentivo l'esigenza di raccontare un tema sociale nel 'mio' modo. Mi piace definirlo un lavoro svolto sui sentimenti, sull'amore".

Nel film, ci sono attori del calibro della già citata Cristina Donadio, Pietro De Silva ("La vita è bella"), Salvatore Cantalupo (gomorra il film), Mohamed Zouaoui (vincitore del globe d'oro per il film "I fiori di Kirkuk), oltre ai co-protagonisti Ivan Bacchi (uno degli attori preferiti dal regista Ozpeteck) e Martina Liberti (nuovo volto di un "Posto al sole")

Martina Liberti, anche coproduttrice del film: "E' una piccola produzione prodotta da Goccia Film e Pragma e che finalmente, dopo due anni di lavorazione intensa e senza sosta, con tutti i problemi delle piccole produzioni low budget, arriva sul grande schermo!".

In merito al Capri Hollywood ed alla distribuzione, infine, Nicola D'Auria, coproduttore del film, si sofferma sulla prima proiezione e la prossima uscita al cinema. "Dopo tanto lavoro, arriva un bel riconoscimento con l'eccezionale cornice del Capri Hollywood del patron Pascal Vicedomini. Sarà una gioia per tutto lo staff, artistico e tecnico, e chiaramente per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto vederlo proiettato per la prima volta sul grande schermo in attesa della distribuzione ufficiale prevista il prossimo Aprile a cura della Ismaele Film".