Roma, 24 gen. (askanews) - "Ieri ho lanciato l'Operazione Trasparenza sull'Alto Calore S.p.A. azienda a totale capitale pubblico che gestisce la risorsa più importante d'Irpinia: l'acqua. In Irpinia insiste uno dei bacini idrici più importanti d'Europa. Alto Calore opera sostanzialmente tra Irpinia e Sannio. Il primo atto dell'operazione è stata una denuncia alla Procura di Avellino supportata da un intero faldone di documenti e delibere interne all'azienda. Scopriamo 50 milioni di euro di opere mai messe in funzione o inutilizzabili, bottiglie di Fiano acquistate a 15.000 euro, gare affidate in maniera dubbia, mancanza di un piano di trasparenza e anti-corruzione, albo fornitori introvabile, servizio bollette affidato a BNL senza alcuna evidenza pubblica e altre questioni che spiegheremo in maniera dettagliata in una conferenza stampa. Questi documenti sono stati inviati in forma anonima a me e Francesca Maio, consigliera del M5S a San Giorgio del Sannio che si è occupata del tema con coraggio e dedizione". Lo afferma Carlo Sibilia, portavoce del Movimento Cinque Stelle.