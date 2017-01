Circolazione rallentata in provincia di Salerno

Roma, 23 gen. (askanews) - A causa di un mezzo pesante intraversatosi in corrispondenza del km 2,900 della A2 "Autostrada del Mediterraneo" la circolazione è attualmente rallentata in direzione nord e si registrano code. Lo comunica l'Anas in una nota.

Per il traffico è attualmente consigliata l'uscita allo svincolo di Pontecagnano Nord dove, attraverso la Tangenziale di Salerno, precisamente allo svincolo di Fratte, è possibile riprendere l'autostrada.

Il conducente - che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo pesante, disperdendo lungo l'autostrada il container che trasportava - è deceduto.

Sul posto è presente personale Anas, del 118 e delle Polizia Stradale per consentire la rimozione del mezzo pesante e l'esecuzione dei rilievi, al fine di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.