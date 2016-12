Napoli, 27 dic. (askanews) - Per non amputare una gamba a una giovane paziente hanno portato a termine un trapianto di tibia da cadavere con ricostruzione plastica dell'arto e utilizzo di cellule staminali. E' accaduto presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) dove i medici hanno eseguito un intervento durato 13 ore. Intorno al tavolo operatorio ha lavorato un'equipe multidisciplinare guidata dal primario dell'ortopedia del nosocomio, Pasquale Antonio D'Amato e composta da un chirurgo plastico, due anestesisti e tre ortopedici. La paziente era arrivata in pronto soccorso a seguito di un grave incidente stradale nel quale aveva subito la frattura del femore sinistro e la quasi completa disintegrazione della tibia. Le ferite avevano orientato i medici a chiudere i vasi sanguigni aperti per evitare il dissanguamento. Una scelta, necessaria per salvare la vita, ma che aveva determinato la necrosi dei tessuti, tanto da rendere praticamente obbligatoria la scelta dell'amputazione dell'arto. A rendere ancora più complesso l'intervento vi era la necessità di agire in tempi rapidi per evitare l'aggravarsi delle condizioni di salute della paziente. L'ortopedia del Santa Maria delle Grazie ha già realizzato in emergenza interventi ad elevata complessità, qualificandosi tra le poche strutture in Campania capaci di gestire casi simili. (segue)