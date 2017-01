Napoli, 20 gen. (askanews) - Laboratori avanzati per le analisi ambientali, un ambulatorio con sala chirurgica e radiologica e una ricca esposizione didattica: è quanto prevede il nuovo Centro Ricerche tartarughe marine e Osservatorio del Golfo di Napoli inaugurato a Portici, a pochi chilometri dal capoluogo campano. La sede, che si sviluppa su 600 metri quadri coperti e oltre 7mila metri quadrati scoperti, è ospitata presso i locali dell'ex macello comunale, concesso in comodato ventennale dal Comune di Portici, diventando così luogo di ricerca e divulgazione scientifica per la Campania e per l'intero Paese. Il nuovo Centro rappresenta il più grande nucleo di ricerca sulle tartarughe marine del Mediterraneo, raccogliendo l'eredità e l'esperienza del Turtle Point di Bagnoli. Nella sede sarà possibile visitare i nuovi acquari tematici dedicati ai descrittori di qualità ambientale degli ecosistemi marini dove si verrà accolti da modelli in dimensioni reali di grandi vertebrati marini del Mediterraneo. Molte le novità che interesseranno il centro che si avvarrà di una tecnologia multimediale interattiva fruibile agli ospiti e alle scolaresche che visiteranno la sede. (segue)