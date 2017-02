Napoli, 18 feb. (askanews) - Colpi d'arma da fuoco esplosi da ignoti in via Ponte Persica a Pompei, nel Napoletano. Non si sono registrati feriti, ma il sopralluogo compiuto dai carabinieri della locale stazione e dell'aliquota operativa di Torre Annunziata hanno permesso di rinvenire sul selciato 10 bossoli che sono stati sequestrati. I militari dell'Arma stanno indagando servendosi anche dell'esame delle immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza presenti in zona.