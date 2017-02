Napoli, 25 feb. (askanews) - Attuazione dell'art. 11 della legge costituzionale 3 del 2001 (integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresentanti di Regioni e enti locali), riforma riforma del sistema delle Conferenze e sulla legislazione concorrente (alla ricerca di) per una norma di carattere ordinamentale. Questi i due temi specifici oggetti di un confronto-workshop organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome svoltosi questa mattina a Napoli. Il tema in questione "Il regionalismo italiano dopo la crisi economica e il referendum costituzionale. Da dove ripartire" è stato affrontato da molti vertici dei parlamenti i regionali: Giuseppe Di Pangrazio (Abruzzo), Raffaele Cattaneo (Lombardia), Antonio Mastrovincenzo (Marche), Vincenzo Cotugno (Molise), Donatella Porzi (Umbria), Roberto Ciambetti (Veneto), i VicePresidenti Fabio Rainieri (Emilia-Romagna) e Filippo Monaco (Molise). I lavori sono stati presieduti dalla Presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosetta D'Amelio, e dal Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e Coordinatore della Conferenza, Franco Iacop. Nel documento diffuso al termine del workshop il presidente Iacop sottolinea che "la bocciatura del referendum costituzionale non elimina i problemi che erano e che sono sul tavolo; motivo per il quale se la legislatura nazionale arriverà al suo naturale termine ci sono gli spazi per trovare soluzioni a partire da quelle che a noi interessano maggiormente come risorse, efficacia e qualità del rapporto Stato-Regioni". Il presidente della Conferenza ricorda che "sta riprendendo il dibattito in Commissione parlamentare per le questioni regionali e anche in vista di un'audizione prevista il prossimo 9 marzo, ci stiamo interrogando proprio sulla necessità di arrivare alla sua integrazione con i rappresentanti regionali e in merito al tema di un nuovo sistema delle Conferenze".