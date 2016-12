Napoli, 21 dic. (askanews) - Conteneva medicinali e vestiti il trolley sospetto abbandonato a Napoli nei pressi di una delle scalinate che conduce nella Galleria Umberto I, in pieno centro. La valigia era stata abbandonata e aveva destato preoccupazione al punto da far intervenire gli artificieri antisabotaggio dei carabinieri e fatto mettere in sicurezza via Verdi, strada vicina al Comune. Il trolley è stato disarticolato con il cannoncino ad acqua azionato dal robot, ma fortunatamente conteneva soltanto indumenti e medicine. Rientrato, dunque, l'allarme.