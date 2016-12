Messa in sicurezza di via Verdi, a pochi passi dal Comune

Napoli, 21 dic. (askanews) - Un trolley sospetto, abbandonato nei pressi delle scalinate che conducono nella Galleria Umberto I di Napoli, ha fatto scattare la messa in sicurezza di via Verdi, nel cuore del capoluogo campano. Al lavoro i carabinieri del nucleo Radiomobile e della Compagnia Centro che stanno operando in collaborazione con gli artificieri antisabotaggio. La strada, nei pressi del Municipio e della sede del consiglio comunale, è particolarmente frequentata perché ricca di uffici e in questo periodo molto affollata di turisti e napoletani impegnati nello shopping natalizio.