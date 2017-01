Napoli, 13 gen. (askanews) - "Grave situazione economico- finanziaria, mancanza di un piano industriale credibile e di prospettive future per l'azienda": sono questi i motivi per i quali, venerdì 10 febbraio, i lavoratori napoletani dell'Anm (Azienda napoletana mobilità) aderenti a Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Dopo la prima agitazione del 13 dicembre scorso, i lavoratori dell'Anm "non si arrendono e - si legge in una nota - continuano ad essere sul piede di guerra perché vogliono avere risposte concrete, significative e soprattutto responsabili sul loro futuro e su quello dell'azienda".