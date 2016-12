Napoli, 23 dic. (askanews) - Due pregiudicati sono stati feriti in agguato nell'area orientale di Napoli. L'episodio intorno alle 14 in via Decio Mure, una traversa di via Bartolo Longo, nel quartiere Ponticelli. Salvatore Solla, 64 anni, è stato raggiunto da nove colpi d'arma da fuoco al petto ed è attualmente ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, presso l'ospedale Villa Betania. Nello stesso nosocomio anche il 42enne Giovanni Ardu, ferito in modo non preoccupante da cinque colpi di pistola alle gambe e a un polso. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile della questura partenopea, i due erano nei pressi di un centro scommesse quando sono stati affrontati da uno o più sicari. Sul luogo dell'agguato sono stati rinvenuti nove proiettili calibro 9x21 e alcune tracce ematiche. Entrambi i feriti risiedono nel Lotto Zero, area di edilizia popolare del quartiere spesso teatro di scontri tra gruppi camorristici. La polizia sta indagando anche per accertare se i due abbiano o meno legami con la criminalità organizzata della zona.