Napoli, 27 dic. (askanews) - Pranzo per 600 persone bisognose all'interno della Cattedrale di Napoli. Il cardinale Crescenzio Sepe ospiterà poveri, senza fissa dimora e nuclei familiari senza reddito domani, alle 12.30.

E' la prima volta in Italia che la Chiesa cattedrale di una grande diocesi ospita un pranzo nel periodo natalizio. Una scelta voluta dall'arcivescovo di Napoli per accogliere un consistente numero di persone. Novità anche per il menù: niente di tradizionale, ma vari tipi di pizze e "panuozzi" preparati al momento grazie a una serie di forni allestiti sul sagrato del duomo e alla disponibilità di Vincenzo Staiano, titolare di un ristorante tra Gragnano e Lettere. Il pizzaiolo che, per volere di Papa Francesco, ha preparato nella sala Paolo VI in Vaticano migliaia di pizze per i poveri arrivati in piazza San Pietro per la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta.

Ai partecipanti al pranzo nel Duomo sarà donato un buono valido per l'acquisto di due prodotti, a scelta tra accessori e capi d'abbigliamento, da spendere tra gennaio e marzo prossimi presso il punto vendita "Share" di corso Umberto, esercizio commerciale approdato a Napoli per opera della cooperativa Ambiente sociale onlus con il contributo della Caritas italiana.