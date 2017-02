Roma, 3 feb. (askanews) - La Guardia di Finanza ha concluso l'operazione "Match Off 3.0" contro la pirateria televisiva on-line: i finanzieri del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche - diretti da Nicola Maiorano della Procura di Roma - hanno individuato a Napoli tre centrali di trasmissione di programmi televisivi, gestite da una persona residente in Svizzera, ma di fatto domiciliato a Scampia, che aveva creato una sofisticata infrastruttura per la decodifica del segnale di Sky e Mediaset Premium.

Le Fiamme Gialle hanno denunciato 4 persone, sequestrato oltre 76.000 euro, di cui circa 18.000 in contanti, 17 carte postepay, 235 decoder, 104 smart card e 43 personal computer. Sono state inoltre trovate decine di fotocopie di documenti di persone del tutto ignare, vittime di "furto d'identità".

L'indagine è stata rivolta al contrasto del fenomeno della IPTV, cioè la trasmissione via web di eventi sportivi, film, serie televisive e concerti, senza possederne i diritti.

(Segue)