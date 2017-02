Napoli, 2 feb. (askanews) - Nove milioni per la riduzione dei consumi di 12 edifici pubblici a Napoli, tra cui Palazzo San Giacomo, sede della giunta comunale. E' questo il progetto lanciato dal Comune di Napoli che, attraverso il Pon Metro 2014-2020, ha richiesto nove milioni di euro per sviluppare il progetto di efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione e non solo. Tra gli immobili identificati dall'assessorato al Patrimonio e all'Efficienza energetica, che punta agli edifici più grandi, oltre a Palazzo San Giacomo (11mila metri quadrati), anche il centro Polifunzionale di Soccavo (15mila metri quadrati).

Il progetto dovrebbe partire entro la fine del 2017 e concludersi nel 2020. Dell'efficienza energetica degli edifici pubblici si parlerà durante la X edizione di EnergyMed, che torna a Napoli dal 30 marzo al 1 aprile, e che parte dalle buone pratiche delle amministrazioni pubbliche per accendere un focus anche sull'efficientamento degli edifici privati. Alla Mostra d'Oltremare, infatti, un ampio spazio espositivo sarà dedicato all'Eco-condominio, in cui verranno approfondite le ultime novità per rendere gli edifici privati più sostenibili dal punto di vista ambientale, in particolare quelle sulla riduzione di consumi per il riscaldamento.

Le tre giornate di EnergyMed 2017 proporranno approfondimenti su molti temi, dalle energie rinnovabili, al programma europeo per l'efficienza energetica, dal ciclo dei rifiuti alla mobilità sostenibile. La Mostra-convegno organizzata dall'Anea, l'Agenzia napoletana Energia e Ambiente, è ormai diventato l'appuntamento di riferimento nel Sud Italia per lo sviluppo dei prodotti e delle policy di sostenibilità ambientali e rilancia la sfida presentando prodotti innovativi di aziende da tutta Italia: nei 10mila metri quadrati di esposizione ci saranno, infatti, oltre 200 aziende specializzate. Alla parte espositiva, inoltre, sarà affiancata un'ampia sezione convegnistica e panel sulle ultime tendenze del settore e le possibilità di accedere a finanziamenti per la ricerca. (segue)