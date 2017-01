Laboratori e un premio per l'autore nato a Castellammare di Stabia

Napoli, 10 gen. (askanews) - Cinque mesi intensi di approfondimento, laboratori di poesia, lingua, musica, perfino di fumetti; infine un premio. Sono gli ambiti di un percorso coordinato dal critico e giornalista teatrale Giulio Baffi per celebrare Raffele Viviani, l'eclettico autore nato a Castellammare di Stabia 129 anni fa (era il 10 gennaio del 1888) morto a Napoli il 22 marzo del 1950. "Cantieri Viviani_Premio Viviani" è un progetto di laboratori e spettacoli promosso dalla Fondazione Campania dei Festival e finanziato con risorse dei Fondi PAC, in collaborazione con il Comune di Castellammare di Stabia. I Cantieri Viviani, che si inscrivono in un quadro più complesso di iniziative culturali che interesseranno l'intera Campania, si svilupperanno nel periodo compreso da gennaio a maggio di quest'anno, anche se è già allo studio l'ipotesi di renderlo un'iniziativa stabile nella futura pianificazione culturale regionale. La serie di eventi si concluderà con la prima edizione del Premio Raffaele Viviani, dal 24 al 28 maggio 2017, nel Parco delle Antiche Terme di Castellammare. (Segue)