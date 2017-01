Reggio Calabria, 2 gen. (askanews) - Due pistole con matricola punzonata, un'altra pistola e un fucile a canne parallele mozzate, oltre a sette caricatori e al relativo munizionamento. E' l'arsenale scoperto dalla guardia di finanza di Reggio Calabria, che nell'ambito della consueta attività di controllo ha perquisito un un garage e il giardino annesso. Il proprietario e' stato arrestato per possesso illegittimo di armi comuni e da guerra. Le armi, comuni, alterate e da guerra, sono state rinvenute anche grazie all'ausilio delle unità cinofile. Pistole, caricatori e munizioni erano stati sotterrati lungo il perimetro del fabbricato. Il fucile, smontato in più parti e le relative munizioni, erano invece custoditi all'interno di un tubo di plastica sigillato e celato sotto alcune piastre di marmo. Sono on corso ulteriori indagini.