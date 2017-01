Roma, 12 gen. (askanews) - Continua l'impegno della Regione per il progetto "EuroSen" giovedì 12 gennaio 2017 Prosegue la partecipazione attiva della Regione al progetto "Euro.Sen" (Europe for Seniors), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma "Cosme" (per la competitività delle piccole e medie imprese) e coordinato da "Plef" (Planet life economy foundation). Si tratta di un programma - informa l'Ufficio stampa della Giunta - che intende sviluppare in quattro Paesi europei (Italia, Austria, Slovenia,Romania) il turismo "senior": importante segmento dell'economia turistica (20% dei pernottamenti riguardanti cittadini Eu hanno dai 65 anni in su// fonte Eurostat 2014//) che vede la Calabria come unica regione target d'Italia. Nello specifico, l'intento del progetto è quello di realizzare itinerari inclusivi con una formula innovativa, sia in destinazioni note, che in centri minori, nell'ottica della valorizzazione di località ingiustamente poco considerate nonostante la loro particolare suggestività (in particolare l'area del Pollino con Altomonte, Civita e Morano Calabro). L'obiettivo finale mira a migliorare la cognizione diretta, da parte dei visitatori, soprattutto senior, dell'aspetto paesaggistico, storico-artistico e gastronomico al fine di conoscere a pieno le potenzialità e le caratteristiche dei luoghi visitati attraverso la co-partecipazione delle comunità locali. Difatti, il concept alla base del rilancio delle politiche dell'accoglienza della nostra regione è quello del "community-based tourism". (Segue)