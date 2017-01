Roma, 24 gen. (askanews) - Sono accusate di esser coinvolte in un traffico internazionale di stupefacenti. Per questo, dalle prime luci dell'alba, la Guardia di finanza sta eseguendo in tutta Italia 54 fermi e procedendo inoltre al sequestro di beni per circa 8 milioni di euro.

I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11, nella caserma "Soveria Mannelli" di Catanzaro con presenti il procuratore Nicola Gratteri e l'aggiunto Giovanni Bombardieri