Roma, 29 gen. (askanews) - "Un grande plauso alla magistratura inquirente e ai carabinieri di Reggio Calabria per la brillante operazione messa a segno questa mattina con la cattura del latitante Antonino Pesce, uno tra gli esponenti più pericolosi della Piana di Gioia Tauro ricercato da ben undici anni". E' quanto dichiara in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

"La cattura di Pesce - ha aggiunto il primo Cittadino - afferma ancora una volta la presenza dello Stato in un territorio difficile come è quello della fascia tirrenica reggina, assestando un duro colpo al narcotraffico internazionale per il quale il porto di Gioia Tauro rappresenta purtroppo, ad oggi, uno degli snodi principali. Ai carabinieri e ai magistrati impegnati nella lotta alla criminalità organizzata sul nostro territorio va il plauso e la vicinanza di tutta la comunità. Ancora una volta - ha concluso il sindaco - è stato dimostrato come la 'ndrangheta è un mostro che si può e si deve abbattere".