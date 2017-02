Roma, 18 feb. (askanews) - Il Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria, coordinato dalla locale Procura della Repubblica - D.D.A., ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni emesso da quel Tribunale - Sezione di Misure di Prevenzione, nei confronti di Pietro Siclari, 69 anni, noto imprenditore locale attivo nei settori edilizio, immobiliare ed alberghiero.

Siclari era già stato tratto in arresto nel novembre 2010 dalla D.I.A. di Reggio Calabria per estorsione aggravata nell'ambito dell'operazione denominata "Entourage". Dalle relative indagini era emerso che l'imprenditore aveva intrattenuto rapporti con esponenti delle cosche "Libri", "Alvaro" e "Barbaro di Platì". Per quella vicenda SICLARI è stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 2013, ad otto anni di reclusione.

Nel maggio 2015 a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, allo stesso imprenditore erano già stati sottoposti a confisca i beni societari e personali, di cui, in seguito, la Corte di Appello reggina, con provvedimento emesso alla fine dell'anno 2016, aveva disposto il dissequestro.

A fronte di una nuova proposta, finalizzata all'emissione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale, avanzata dalla locale Procura della Repubblica, sulla scorta di ulteriori accertamenti delegati al Centro Operativo D.I.A. di Reggio Calabria, venivano evidenziati nuovi ed ulteriori elementi che hanno consentito così alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria di rivalutare il giudizio di pericolosità del Siclari ed emettere un nuovo provvedimento di sequestro di beni.

