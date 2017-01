Roma, 17 gen. (askanews) - Reggio Calabria riparte dalla cultura. Sono stati infatti riavviati oggi, alla presenza del sindaco del capoluogo calabrese Giuseppe Falcomatà, i lavori di recupero e riqualificazione del dismesso Monastero della Visitazione di via Reggio Campi. L'opera, finanziata con un importo complessivo di 4,7 milioni di euro, prevede la bonifica e la riqualificazione integrale della struttura, con la realizzazione di un centro polifunzionale interamente dedicato all'arte e alla cultura, con una nuova Pinacoteca, un Museo civico ed ampie sale per conferenze ed incontri.

L'ex Monastero è stato realizzato nella seconda metà dell'800 su uno dei punti più alti al centro del comprensorio urbano. Il complesso monumentale si presenta come un progetto di grande impatto architettonico e urbanistico, per la posizione dominante rispetto al centro cittadino, per la articolata configurazione degli spazi, sia interni che esterni, legati alle molteplici attività della vita monastica, costituiti da ampi saloni, ambienti di lavoro, dormitori, refettorio, chiostri, gallerie scoperte e coperte, orti, giardini ed uno splendido belvedere con vista sullo stretto di Messina.

Il progetto, i cui lavori sono ripartiti questa mattina dopo una lunga fase di stasi, prevede il restauro filologico dell'ex Monastero per destinarlo a Pinacoteca Civica e Centro polifunzionale di Reggio Calabria.

