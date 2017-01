Sindaco rigrazia carabinieri e magistrati per arresto Pesce

Roma, 29 gen. (askanews) - "La 'ndrangheta è un mostro che si può e si deve abbattere". Lo ha detto il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che ha ringraziato i carabinieri e la magistratura per l'arresto del boss latitante Antonino Pesce "uno tra gli esponenti più pericolosi della Piana di Gioia Tauro".

"La cattura di Pesce - ha aggiunto Falcomatà - afferma ancora una volta la presenza dello Stato in un territorio difficile come è quello della fascia tirrenica reggina, assestando un duro colpo al narcotraffico internazionale per il quale il porto di Gioia Tauro rappresenta purtroppo, ad oggi, uno degli snodi principali".