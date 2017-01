Roma, 23 gen. (askanews) - "Si comunica ai signori passeggeri che, allo stato attuale, l'aeroporto è regolarmente aperto e che l'informazione diffusa dal TG5, in merito alla chiusura dello scalo per cause meteo, è assolutamente inesatta e non veritieria". Lo scrive su Facebook la direzione dell'Aeroporto "dello Stretto" di Reggio Calabria.