Roma, 19 gen. (askanews) - "Ottimisti per l'esito dell'incontro con il Ministro ma l'attenzione sull'importanza dell'aeroporto di Reggio Calabria non deve calare". Lo dice il vicepresidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati Vincenzo Garofalo.

"La notizia che Alitalia continuerà a volare su Reggio, almeno fino a quando non verrà presentato al Governo un nuovo piano industriale, ci fa tirare un sospiro di sollievo ma la questione - osserva l'esponente di Ap - va risolta con un cambio di prospettiva sostanziale. Come affermato dal sindaco Falcomatà, quell'aeroporto va considerato uno snodo strategico per garantire la continuità territoriale e, aggiungo, non solo alla popolazione calabrese ma anche a quella siciliana. Ho già investito la commissione Trasporti della questione affinché il tema venga affrontato come merita in via definitiva".