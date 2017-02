Roma, 24 feb. (askanews) - La polizia di Catanzaro ha eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettante persone ritenute responsabili di associazione di stampo mafioso e di numerose estorsioni a carico di esercizi commerciali ed imprenditori, nonché di atti intimidatori con bottiglie incendiarie e di danneggiamenti con l'utilizzo di ordigni esplosivi.

Le indagini, condotte, con il concorso del Servizio Centrale Operativo, dalla Squadra Mobile di Catanzaro e dal Commissariato di Lamezia Terme, hanno permesso di accertare l'esistenza di "nuove leve" della cosca Giampà che si sono adoperati per rinsaldarne le fila, successivamente alle diverse operazioni di polizia condotte negli anni scorsi nei confronti del clan, con l'intento di continuare nell'esercizio delle attività estorsive sul territorio per conto dei capi cosca in carcere.