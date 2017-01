Roma, 10 gen. (askanews) - "Abbiamo apprezzato la volontà di Trenitalia di velocizzare a partire dal nuovo orario i collegamenti da e per la Calabria tuttavia vi sono alcune irrazionalità che rischiano di vanificare questo impegno". Lo afferma Stefania Covello, responsabile Pd per il Mezzogiorno e i Fondi Europei. "Ad esempio - spiega la deputata dem - sia il Frecciargento che il Frecciabianca che partono da Roma Termini e giungono nella stazione di Paola hanno orari di coincidenza con i regionali per Cosenza troppo ravvicinati che costringono anche per lievissimi ritardi di dover attendere il regionale successivo con una sosta anche di un'ora in stazione. In questo modo si mette a rischio l'utilità del servizio di trasporto ferroviario e si allontana l'utenza".

"Per questo - prosegue - ho depositato una interrogazione parlamentare al ministro Delrio con l'obiettivo di rimediare a queste incongruenze e introdurre meccanismi di flessibilità in grado di rapportare in maniera più efficace gli orari dei collegamenti da Paola a Cosenza rispetto all'arrivo dei treni provenienti da Roma affinchè davvero il risparmio di tempo possa essere effettivo per i viaggiatori diretti a Cosenza".