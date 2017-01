Roma, 9 gen. (askanews) - Il presidente della Regione Mario Oliverio è intervenuto ai lavori della "Giornata annuale per la prevenzione della corruzione", rivolta a tutti i dipendenti regionali. Il presidente ha posto l'accento su alcuni punti fondamentali: l'importanza dell'informatica, lo snellimento delle procedure, gli appalti, la riduzione dei contenziosi, partendo dalla considerazione che "il primo atto assunto da questa amministrazione regionale è stato l'approvazione del Piano anticorruzione".

"Per un lungo periodo - ha proseguito il Presidente Oliverio - la Regione è stata percepita con un'ottica negativa. Il nostro compito, non facile ma nemmeno impossibile, è di correggere questa visione attraverso la capacità di stabilire un rapporto diretto con i bisogni della società calabrese. E credo che riconquistare la fiducia sia una premessa fondamentale per recuperare l'etica della responsabilità, affinchè il lavoro svolto abbia una funzione di soddisfazione, non solo sul piano economico ma, principalmente, nella prospettiva di produrre risultati. Gli strumenti per fare il salto di qualità ci sono, come la rete internet, fondamentale anche dal punto di vista del controllo sociale sui procedimenti della macchina pubblica. Ma l'informatica non nasce oggi, esisteva anche negli anni passati e noi stiamo lavorando affinchè attraverso questo strumento i dipartimenti e i settori regionali possano dialogare tra di loro anche con un approccio diverso di chi sta dietro i monitor: si deve dialogare ed interagire tenendo presente che si fa parte della stessa squadra che, quindi, le informazioni devono diventare patrimonio collettivo".(Segue)